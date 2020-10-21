Россияне назвали Москву одним из лучших городов для путешествий осенью

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Практически каждый третий россиянин советует отправиться осенью в Санкт-Петербург. За отдых в северной столице выступают 29 процентов путешественников, следует из данных опроса Туту.ру, которые приводит RT.

Далее по списку идет Москва — за нее проголосовали 17 процентов респондентов. Тройку лучших городов РФ для отдыха и поездок в пасмурный сезон замыкает Казань — туда рекомендуют отправиться 13 процентов опрошенных.

В топ-5 также вошли Нижний Новгород (восемь процентов) и Ростов-на-Дону (семь процентов). Еще пять процентов опрошенных были бы не прочь съездить осенью в Волгоград.

Наконец, по три процента голосов получили Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара.

Читайте также: Россиянам рассказали о снижении цен на авиабилеты в октябре