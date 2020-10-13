Россиянам рассказали о снижении цен на авиабилеты в октябре

/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Стали известны направления, по которым средние цены на авиабилеты в октябре снизились больше всего. Анализировались данные по бронированиям, которые россияне совершали в период с 1 августа по 12 октября, вылеты с 1 по 31 октября.

Отмечается, что летать из Москвы стало дешевле всего в Орск (Оренбургская область). В 2019 году билеты в этот город стоили 9 651 рубль, а теперь их стоимость — 3 276 рублей. Также почти в 3 раза дешевле стали билеты в Курган — 2 141 рубль. Примерно в два раза меньше теперь стоят билеты в Ижевск, Нальчик и Санкт-Петербург.

Из северной столицы стало дешевле летать в Нальчик, средняя стоимость снизилась на 70 процентов — до 3 155 рублей. Также в группу направлений, где цена уменьшилась, вошли Архангельск, Ульяновск, Белгород, Ставрополь, Геленджик, Апатиты, Саратов.

Также в группу городов, куда стало дешевле летать на 30-40 процентов процентов вошли Воронеж, Новосибирск, Йошкар-Ола, Ярославль, Анапа, Екатеринбург, Элиста, Москва, Абакан, Минеральные Воды и Кемерово.

Среди всех городов-миллионников больше всего снизились цены на билеты из Воронежа(на 29 процентов), Нижнего Новгорода (25), и Перми (25). Меньше всего цена уменьшилась на авиабилеты из Волгограда.

Самый низкий уровень среднего чека доступен путешественникам, которые вылетают из Казани, — 4 426 рублей.За год он снизился на 18 процентов. Самый высокий средний чек среди городов-миллионников — из Омска, передает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Читайте также: Россия впервые в истории оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах