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«Как это назвать?»: Россиянину диагностировали беременность
Фото: pixabay.com

«Как это назвать?»: Россиянину диагностировали беременность

Ростислав Зубков

Курьезы

В больнице № 21 города Уфы одному из пациентов диагностировали беременность. Об этом крайне возмущенный мужчина лично рассказал в своих социальных сетях.

— Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность? — с досадой написал он на странице во «ВКонтакте».

О недоразумении пациент, оказавшийся в интересном положении, узнал, взглянув в историю болезни. После того, как его направили к гинекологу, он попросил министерство здравоохранения Башкирии проверить ситуацию.

По информации местных СМИ, в региональном минздраве заявили, что в больнице уже провели служебное расследование. Случившееся назвали технической ошибкой. Также в ведомстве отметили, что «беременный» мужчина выложил фотографию документа в Сеть до проверки листа руководителем подразделения. На снимке нет подписи заведующего.

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