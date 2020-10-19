«Теперь такие будни»: сын Валерии показал первое УЗИ беременной жены
Младший сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин поделился с поклонниками фотографией с первого УЗИ беременной жены Лианы. Снимок появился на его странице в социальной сети Instagram.
Шульгин-младший показал экран аппарата в больнице, на котором виден его ребенок.
— Теперь такие будни, — подписал снимок сын исполнительницы.
Ранее стало известно, что певица Валерия скоро впервые станет бабушкой. Арсений Шульгин поделился новостью о беременности супруги Лианы на личной странице в Instagram. На фото он позирует с женой, у которой виден округлившийся живот. Молодые нежно обнимают друг друга и улыбаются.
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