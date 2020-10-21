Туристический потенциал Москвы представят на выставке ITB Asia 2020

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

О туристических возможностях Москвы расскажут на международной выставке ITB Asia 2020. На виртуальном стенде будут доступны для скачивания городские путеводители на английском языке, из которых пользователи узнают о современных достопримечательностях столицы России.

Выставка пройдет с 21 по 23 октября в режиме онлайн. На ней представители московской туриндустрии поучаствуют в переговорах с партнерами из Юго-Восточной Азии.

В деловой части мероприятия пройдет биржа контактов. В ней поучаствуют представители Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы, а также десять организаций туристической сферы столицы. Они проведут индивидуальные переговоры с азиатскими партнерами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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