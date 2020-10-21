Доходы столичного бюджета за 10 лет выросли более чем вдвое

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доходы бюджета Москвы за десять лет выросли в 2,3 раза — с 1,126 триллиона рублей до 2,631 триллиона рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2010 года доходы городского бюджета снижались только в 2013 году. Все остальное время до 2019 года доходы росли.

— С 2016 года их ежегодный рост превышал 10 процентов, — уточнил заммэра.

В 2013 году столичное правительство приняло меры по мобилизации доходов бюджета. Были введены патентная система налогообложения, торговый сбор, налог на профессиональный доход.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что за десять лет значительно изменилась структура доходной части бюджета. По ее словам, в бюджете столицы нет бюджетообразующих отраслей, основной объем дохода поступает от различных сфер и субъектов экономики, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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