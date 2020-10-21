Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Чат-бот появился на столичном портале поставщиков
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Чат-бот появился на столичном портале поставщиков

Виктория Родимкина

Город

В Москве на портале поставщиков появился чат-бот, который поможет пользователям ориентироваться на сайте и ответит на основные вопросы о закупках.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что город постепенно развивает портал поставщиков в соответствии с потребностями бизнеса.

— Многие интернет-пользователи сегодня предпочитают использование чатов общению по телефону. Для их удобства на портале поставщиков запущен чат-бот. Он работает круглосуточно и мгновенно ищет информацию по наиболее распространенным вопросам, — сказал министр.

Электронный помощник был создан общегородским контакт-центром. В базе знаний робота есть свыше 400 статей о работе портала. Чат-бот способен сориентировать пользователей на портале и предоставить им справочную информацию.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, специалисты службы технической поддержки портала проследят за корректностью работы электронного помощника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Доходы столичного бюджета за 10 лет выросли более чем вдвое

предприниматели«Портал поставщиков»виртуальный помощник
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте