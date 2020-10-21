Чат-бот появился на столичном портале поставщиков

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В Москве на портале поставщиков появился чат-бот, который поможет пользователям ориентироваться на сайте и ответит на основные вопросы о закупках.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что город постепенно развивает портал поставщиков в соответствии с потребностями бизнеса.

— Многие интернет-пользователи сегодня предпочитают использование чатов общению по телефону. Для их удобства на портале поставщиков запущен чат-бот. Он работает круглосуточно и мгновенно ищет информацию по наиболее распространенным вопросам, — сказал министр.

Электронный помощник был создан общегородским контакт-центром. В базе знаний робота есть свыше 400 статей о работе портала. Чат-бот способен сориентировать пользователей на портале и предоставить им справочную информацию.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, специалисты службы технической поддержки портала проследят за корректностью работы электронного помощника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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