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Пенсионер погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пенсионер погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Рязановское шоссеКарта всех событий

Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с грузовиком в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 21 октября.

Уточняется, что ДТП произошло в районе поворота на деревню Рязаново, на дороге от поселка Фабрика 1 Мая в сторону поселка Знамя Октября. Пожилой мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo FM.

В результате столкновения пенсионер скончался, добавили в ведомстве.

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ТиНАОавария с грузовикомДТП
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