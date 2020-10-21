Пенсионер погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Рязановское шоссе Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с грузовиком в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 21 октября.

Уточняется, что ДТП произошло в районе поворота на деревню Рязаново, на дороге от поселка Фабрика 1 Мая в сторону поселка Знамя Октября. Пожилой мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo FM.

В результате столкновения пенсионер скончался, добавили в ведомстве.

Читайте также: Мотоциклисты стали на 15 процентов реже попадать в ДТП в Москве