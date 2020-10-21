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Владимир Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Владимир Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда

Ростислав Зубков

Культура

Режиссер Никита Михалков стал Героем труда. Звание ему присвоил президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 21 октября.

— Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва, — указано в сообщении.

Уточняется, что Михалкова удостоили почетного звания за особые заслуги в развитии культуры России, искусства и долгую и плодотворную работу в этих направлениях.

СПРАВКА «ВМ»

21 октября 2020 года Никита Михалков отмечает 74-летие. Впервые он вошел в кадр еще в 1959 году, будучи 14-летним мальчиком. Его запомнили не только как успешного актера, но в первую очередь как талантливого режиссера, снявшего множество разноплановых картин.

На счету Михалкова не менее впечатляющее число наград за достойную работу в кинематографе: полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии России и премии Ленинского комсомола, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, номинант на премию «Оскар» и многие другие. Имеет звание народного артиста РСФСР.

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Никита МихалковрежиссерВладимир Путин
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