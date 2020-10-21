Женщина в Москве отдала годовалую дочь бомжу
Столичная прокуратура направила в суд иск о лишении родительских прав женщины, которая отдала свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова в среду, 21 октября.
По ее словам, инцидент произошел 16 октября в переходе около станции метро «Рязанский проспект». Там 29-летняя женщина отдала свою спящую в коляске дочь незнакомому человеку. В полицию о пропаже ребенка заявила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы. Полицейские обнаружили ребенка у мужчин без определенного места жительства.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что она не исполняла в полной мере свои родительские обязанности.
На данный момент ребенок находится в больнице имени Г. Н. Сперанского, сообщает РИА Новости.
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