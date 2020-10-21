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Прокуратура сообщила о четырех жертвах крушения вертолета под Вологдой
Фото: depositphotos.com

Прокуратура сообщила о четырех жертвах крушения вертолета под Вологдой

Ростислав Зубков

Происшествия

При крушении вертолета под Вологдой погибли четыре человека. Об этом региональная транспортная прокуратура заявила в среду, 21 октября.

— По предварительным данным, это владелец аэропредприятия, которому принадлежал вертолет, сотрудница, паспорт которой нашли на месте, Олег Васильев, которого уже опознали, и пилот, — сообщили Интерфаксу в ведомстве.

Во вторник вечером сообщалось, что на месте происшествия было найдено только тело Васильева — генерального директора АО «Дед Мороз», которыйс 2012-го по 2019-й был заместителем губернатора Вологодской области.

В настоящее время поиски оставшихся жертв катастрофы продолжаются.

Напомним, об аварии стало известно днем 20 октября. В реку Сухону в Нюксенском районе Вологодской области упал частный вертолет Robinson R44, принадлежавший «Аэросоюзу». Борт летел из Вологды в Великий Устюг.

По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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