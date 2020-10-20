Уголовное дело завели после крушения частного вертолета под Вологдой

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после крушения частного вертолета, который упал в реку вблизи деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ во вторник, 20 октября.

Отмечается, что дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщается на сайте СК, инцидент произошел 20 октября. В реку Сухона у деревни Бобровская упал легкомоторный вертолет Робинсон-44, который следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг. Добавляется, что СК проводит следственные действия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев мог находиться на борту вертолета, который потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области. Позже гибель Васильева подтвердил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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