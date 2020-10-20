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Глава Вологодской области подтвердил гибель гендиректора АО «Дед Мороз» Васильева
Фото: ТАСС / Александр Щербак

Глава Вологодской области подтвердил гибель гендиректора АО «Дед Мороз» Васильева

Евгения Звощик

Происшествия

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил сообщения о гибели своего бывшего заместителя, а после генерального директора АО «Дед Мороз» Олега Васильева. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в соцсети Instagram.

— Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение, — написал Кувшинников.

Он добавил, что вместе с Васильевым они реализовали несколько десятков проектов по развитию Вологодчины. Кроме того, губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее СМИ сообщали, что Васильев мог находиться на борту вертолета, который потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области.

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