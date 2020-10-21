Музыкальный фонтан в музее‑заповеднике «Царицыно» закрыли на зиму

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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В музее-заповеднике «Царицыно» на зиму закрыли светомузыкальный фонтан. Об этом сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы в среду, 21 октября.

Специалисты укрыли уникальное гидросооружение защитным куполом, который собирали в течение недели. Он будет защищать музыкальное оборудование и световые элементы до весны.

Кроме того, будет контролироваться работа вентилятора, электрики и обогрева. В зимнее время под навесом оборудование фонтана будет осмотрено для его исправной работы в следующем сезоне, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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