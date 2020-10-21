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Несколько островов и мысов в российской Арктике получили новые названия
Фото: pixabay.com

Несколько островов и мысов в российской Арктике получили новые названия

Ростислав Зубков

Общество

Ряд островов и мысов, находящихся в российской части Арктики, получили официальные названия. Об этом пресс-служба правительства РФ сообщила в среду, 21 октября.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он поручил дать названия десяти географическим объектам, среди которых безымянные острова и мысы, расположенные в архипелаге Новая Земля. Территории появились вследствие таяния ледников и были обнаружены гидрографической службой Северного флота.

— Эти мысы и острова будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова, — пояснили в кабмине.

Также речь идет еще о двух островах, включенных в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Они получили названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук.

Все вышеуказанные земли будут нанесены на топографические и навигационные морские карты, заключили в пресс-службе.

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АрктикаостроваМихаил Мишустин
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