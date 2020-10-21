«А нам все равно»: Тарзан в одном нижнем белье «сыграл» на рояле

Фото: youtube.com / Регина Тодоренко

Муж российской артистки Наташи Королевой, стриптиз Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, в своем Instagram-аккаунте разместил ролик, в котором он играет на рояле в нижнем белье и в огромной маске зайца. Культурист «исполнил» композицию «Песня про зайцев» из советской комедии «Бриллиантовая рука».

— Немного жаль ушедшего лета, но не будем унывать, друзья! Всем мира и здоровья, — написал Глушко в публикации.

К слову, возможность комментировать видео Тарзан предпочел ограничить.

Ранее сообщалось, что между Сергеем Глушко и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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