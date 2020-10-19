Любовница Тарзана объяснила, почему сделала их роман достоянием общественности

Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

Актриса Анастасия Шульженко на своей странице в Instagram заявила, что не преследовала корыстных целей, когда встречалась с Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Она уверяет, что сделала их роман достоянием общественности только из-за обвинений в воровстве.

Также Шульженко не смогла пройти мимо видео, которое ранее опубликовала супруга Тарзана Наташа Королева. В ролике певица показала звездные пары, которые сталкивались с давлением СМИ из-за слухов о личной жизни. Шульженко считает, что, по мнению звезд, в разрушении браков виноваты все вокруг, но не они сами.

Кроме того, девушка поблагодарила работников СМИ, которые дали ей возможность «защитить себя».

— Ибо с имеющимся административным ресурсом люди со звездой во лбу могут творить все, что угодно! А мне, простой смертной (я причисляю себя к таковым), что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить? Почему никто упорно не хочет слышать, что я все предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже. У меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала. Могли дать срок!!! Одумайтесь!!! — заявила она.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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