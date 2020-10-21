«Почему папа не живет с нами?»: Дакота рассказала, как отвечает на вопросы дочери

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Певица Рита Дакота призналась, что после развода с Владом Соколовским, дочь певицы Мия стала интересоваться, почему ее отец не живет вместе с ними. Исполнительница поделилась рассуждениями об этом в своем Instagram-аккаунте.

— Недавно Мия начала задавать мне неудобные вопросы: «А почему папа не живет с нами в одном доме? А он когда-нибудь будет со мной жить? Я хочу, чтобы папа спал со мной в кроватке». Это вызывает во мне самые разные чувства: от невыносимой горечи, что мой ребенок, который заслуживает всего самого лучшего, никогда не узнает радости полной семьи, до невероятного счастья, что у Мии вообще есть папа, живой и невредимый, — написала Дакота.

Также артистка рассказала, что читала много литературы, посвященной этому вопросу, общалась с психологами и «входила в этот вопрос с медитациями». В итоге Дакота пришла к выводу, что ребенку всегда нужно говорить правду, адаптированную для трехлетнего возраста.

— Поэтому: папа с нами не живет, так как у него есть свой собственный домик, но иногда он может забирать тебя ночевать к себе, вы можете вместе ночевать на даче, а еще — с бабушкой и дедушкой, в любой день, когда тебе захочется, — написала в публикации певица.

Напомним, что певица Дакота развелась с артистом Владом Соколовским в 2018 году после того, как узнала о его многочисленных изменах. На данный момент артистка находится в отношениях с продюсером Федором Белогаем.

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