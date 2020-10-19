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«Антипрививочница?»: Риту Дакоту пристыдили за отказ от визитов к педиатру
Певица Рита Дакота вместе с дочерью Мией / Фото: instagram.com/ritadakota

«Антипрививочница?»: Риту Дакоту пристыдили за отказ от визитов к педиатру

Кирилл Николаев

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Певица Рита Дакота на своей странице в Instagram рассказала, что ее трехлетняя дочь Мия не стоит на учете ни в одном медицинском учреждении. Она сообщила, что близкие пристыдили ее за это.

— Я, если честно, думала всегда, что здоровому ребенку и не обязательно постоянно посещать врача, наблюдаться у кого-то как-то особенно. Но оказалось, что большинство мам, действительно, «чекапают» своих детей несколько раз в год, — написала певица.

Большинство подписчиков присоединились к родственникам Дакоты и также пристыдили певицу.

«Антипрививочница?»; «Без регулярного обследования ребенка (собственно, как и взрослого человека) вы не можете знать, здоров ли он на 100 процентов»; «Хорошо, если здоровый ребенок — это на всю жизнь. А профилактические осмотры для исключения заболеваний на ранних этапах — это забота матери о ребенке», — отметили они в комментариях к посту.

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