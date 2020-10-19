«Стою и реву от счастья»: Дакота показала две купленные квартиры в Москве

Рита Дакота поделилась радостным событием с подписчиками / Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Певица Рита Дакота рассказала поклонникам, что давно хотела обеспечить себя финансовой подушкой и искала способы для пассивного дохода. Наконец, она стала обладательницей двух квартир в элитном доме в столице.

— За моей спиной роскошный дом с видом на Moscow City, а в кармане ключи от двух уютных двухэтажный студий, которые я теперь буду сдавать, — поделилась артистка в Instagram и показала будущее жилье снаружи и изнутри в разделе Stories.

Дакота сообщила, что ее путь к этим заветным ключам начался два года назад. Тогда она начала изучать психологию и тему личностного роста. Певица поняла, что больше всего в жизни боится однажды остаться с ребенком без средств к существованию.

Пандемия показала артистке, что концерты сегодня есть, а завтра могут отмениться. Реклама в социальных сетях тоже может рано или поздно закончиться. А создание и продажа новых песен вовсе зависит от непостоянного вдохновения. Так Дакота пришла к мысли о покупке недвижимости для последующей сдачи в аренду.

— Сегодня я стою посреди стройки и реву от счастья. Чтобы ни произошло в моей жизни, с кем бы я ни рассталась, чего бы не лишилась, как бы себя ни чувствовала, где бы ни жила, популярна ли я буду или никому не нужна — у меня всегда теперь будет на карте сумма, которая позволит мне накормить ребенка и оплатить ему хороший языковой сад и себе пару суток неплохой студии, чтобы трек записать, — подытожила артистка.

Подписчики Дакоты порадовались за нее и отметили, что тоже стараются идти к своей мечте.

Читайте также: «Бросил девчонку с масенькой грудной лялькой»: Рита Дакота осудила Тимати