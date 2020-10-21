Более пяти тысяч человек приняли участие в неделе ГТО в Подмосковье

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

В неделе ГТО в Подмосковье приняли участие более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

— Проведение мероприятия — важнейший шаг в достижении целевых показателей: 55 процентов систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан — к 2024 году, 70 процентов — к 2030 году, обозначенных президентом Российской Федерации, — рассказал министр Роман Терюшков.

В ведомстве уточнили, что мероприятия прошли в 18 центрах тестирования. Для сдачи норм участникам необходимо было отжаться, подтянуться, выполнить наклоны, прыжки и поднять гирю. Во время проведения единой недели ГТО в регионе были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Инициативу президента России Владимира Путина о необходимости доработать стратегию по развитию физической культуры и спорта прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он считает, что стимулом для россиян при увлечении спортом станет введение налогового вычета за занятия.

— Конечно, той планки, которую задал нам президент (55 процентов, а теперь уже и 70 процентов занимающихся спортом), невозможно достичь без вовлечения не только государственных спортивных ведомств, клубов и учреждений. Обязательно надо привлекать частные структуры, чтобы люди активно занимались спортом, — уверен Свищев.

Эксперт уточнил, что алгоритмы работы законопроекта еще разрабатываются, рассказало издание Nation News.

Ранее ФАН сообщило, что МЧС РФ не рекомендует делать селфи во время занятий спортом. Это может быть небезопасно.

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