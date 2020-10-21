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Старое офисное здание на Ленинградском проспекте получит новый облик
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Старое офисное здание на Ленинградском проспекте получит новый облик

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с21Карта всех событий

Старое офисное здание на Ленинградском проспекте в Москве получит новый архитектурный облик. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 21 октября.

По его словам, фасады здания будут облицованы клинкерным кирпичом и алюминиевыми панелями. Также большую площадь фасада займет остекление.

— Так как здание находится на территории бизнес-цен​тра «Большевик», то будет использоваться фирменный стиль — красный кирпич и большие остекленные проемы, — сказал архитектор.

Он отметил, что в рамках проекта специалисты обновят инженерные системы, сделают перепланировку и установят новые лифты.

Речь идет о здании 1989 года постройки по адресу Ленинградский проспект, владение 15/21, уточнили в пресс-службе Москомархитектуры.

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реконструкция зданияСергей Кузнецовофис
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