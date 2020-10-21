Административное здание загорелось на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Архитектора Власова, 3 Карта всех событий

На юго-западе Москвы в административном здании произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в Twitter-аккаунте в среду, 21 октября.

Уточняется, что возгорание произошло в помещении здания по адресу улица Архитектора Власова, дом № 3, корпус 1. Огонь распространился на площади около двух квадратных метров.

— Московские пожарные оперативно ликвидировали возгорание, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Московские пожарные оперативно ликвидировали загорание на площади около 2кв.м. в одном из помещений в административном здании по адресу ул. Архитектора Власова, д. 3, к. 1.

Информации о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) October 21, 2020

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