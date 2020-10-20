Пожар произошел в гаражном массиве на западе столицы
Россия, Москва, Озёрная улица, 1 Карта всех событий
Пожар произошел в одном из гаражей кооператива в Очаково-Матвеевском районе. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в ГУ МЧС России по столице во вторник, 20 октября.
Огонь появился на улице Озерной.
— Ликвидирован пожар в 16:23 на площади 20 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.
Информация о пострадавших спасателям не поступала.
Ранее сообщалось, что четыре гаража загорелись в центре столицы.
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