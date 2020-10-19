Четыре гаража загорелись в центре Москвы

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Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий

Четыре гаража загорелись в центре столицы. Существует угроза взрыва газовых баллонов, которые хранятся в одном из них. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что возгорание случилось на Дубининской улице в Замоскворечье.

По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что пламенем охвачены 60 квадратных метров, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что названа возможная причина пожара в подмосковном торговом центре.

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