Четыре гаража загорелись в центре Москвы
Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий
Четыре гаража загорелись в центре столицы. Существует угроза взрыва газовых баллонов, которые хранятся в одном из них. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Уточняется, что возгорание случилось на Дубининской улице в Замоскворечье.
По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что пламенем охвачены 60 квадратных метров, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что названа возможная причина пожара в подмосковном торговом центре.
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