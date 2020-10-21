Ученые обнаружили новый орган в теле человека

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые из Нидерландского института рака нашли еще не описанный ни в одной медицинской работе орган человека. Соответствующий материал был опубликован в зарубежном издании Radiotherapy and Oncology.

В сообщении сказано о том, как врачи проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию. Ученые вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу для того, чтобы выявить опухоли. Однако в результате специалисты нашли на снимках четвертую пару слюнных желез, которые тоже отреагировали на введение глюкозы. Данный орган обнаружили у всех обследуемых пациентов. После это открытие удалось подтвердить в результате вскрытия двух тел обоих полов.

Кроме того, исследователи отметили, что до этого открытия считалось, что в организме человека есть всего три крупные пары слюнных желез: околоушные, подчелюстные и подъязычные. Потому как обнаруженная пара располагается сразу за трубным валиком глотки, то есть практически в центре головы, специалисты решили назвать найденные железы трубчатыми. Предполагается, что раньше их не замечали из-за неудобного для исследования расположения.

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