Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые обнаружили новый орган в теле человека
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые обнаружили новый орган в теле человека

Захар Чайченко

Наука

Ученые из Нидерландского института рака нашли еще не описанный ни в одной медицинской работе орган человека. Соответствующий материал был опубликован в зарубежном издании Radiotherapy and Oncology.

В сообщении сказано о том, как врачи проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию. Ученые вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу для того, чтобы выявить опухоли. Однако в результате специалисты нашли на снимках четвертую пару слюнных желез, которые тоже отреагировали на введение глюкозы. Данный орган обнаружили у всех обследуемых пациентов. После это открытие удалось подтвердить в результате вскрытия двух тел обоих полов.

Кроме того, исследователи отметили, что до этого открытия считалось, что в организме человека есть всего три крупные пары слюнных желез: околоушные, подчелюстные и подъязычные. Потому как обнаруженная пара располагается сразу за трубным валиком глотки, то есть практически в центре головы, специалисты решили назвать найденные железы трубчатыми. Предполагается, что раньше их не замечали из-за неудобного для исследования расположения.

Читайте также: Врач объяснила, почему опасно использовать шарф вместо медицинской маски

ученыеисследования ученыхнаучные исследования
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Все мнения
О проекте