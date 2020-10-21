Врач объяснила, почему опасно использовать шарф вместо медицинской маски

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ношение шарфа вместо специальной медицинской маски не помогает задерживать вирусы, а лишь создает дополнительные условия для их распространения, сообщила врач общей практики Городской поликлиники № 210, обладатель статуса «Московский врач» Елена Астраханцева.

По ее словам, во второй половине осени людям желательно надевать шарф или, если речь идет о женщинах, хотя бы платок, так как он помогает сохранять шею в тепле, даже если на человеке надета не самая теплая одежда.

Врач объяснила, что защищаться от коронавируса с помощью шарфа опасно, потому как он не только не задерживает распространение вирусов, но и создает благоприятную среду для их размножения. В связи с этим Астраханцева порекомендовала гражданам носить специальные маски и перчатки, предназначенные для защиты от различных вирусов.

Также врач напомнила, что для поддержания иммунитета и профилактики простуды и ОРВИ необходимо придерживаться стандартных рекомендаций, передает агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, гражданам требуются хороший, восьмичасовой сон, регулярные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, врач посоветовала проветривать жилые помещения утром и вечером. По советам Астраханцевой, в рацион должны входить свежие фрукты и овощи, нежирное мясо и рыба. В заключение она добавила, что самая эффективная защита от гриппа — это своевременная вакцинация, которую в Москве можно сделать бесплатно.

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