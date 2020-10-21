Роскачество объяснило, чем нужно питаться для защиты от вирусов и инфекций

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Для защиты организма от вирусов и инфекций, которые с особой легкостью распространяются осенью, рекомендуется запасаться витаминами. Это можно сделать за счет потребления конкретных продуктов, рассказали в Роскачестве.

По информации экспертов, витамин A образуется при получении пигментов — каротиноидов и ликопинов, которые содержатся во всех оранжево-красных фруктах и овощах. Аскорбиновая кислота (витамин C) также присутствует во всех свежих овощах и фруктах. Фолиевую кислоту и фолаты (витамин B9) можно найти в зелени. При включении в рацион этой продукции запаса витаминов должно хватить на несколько месяцев, что поможет пережить наступающие холода.

Не менее важно накопить витамин D, содержащийся в жирной рыбе и сливочном масле. При этом специалисты подчеркивают, что на эти продукты не стоит налегать с особым усилием, ведь у каждого человека свой изначальный уровень содержания витамина D в организме.

Вместе с тем эксперты признают пользу жиров в борьбе с нехваткой энергии.

— Лучше, если источником жиров будет не жареная свинина, а, например, сливочное или растительное масло, жирная рыба. Дополнительно можно принимать омегу-3, жирные кислоты. Не забывайте про орехи, семечки, но не жареные, — уточняют специалисты.

Они советуют не сокращать в рационе долю насыщенных жиров (жирного мяса, молочных продуктов, сливочного масла и т. п.), но повышать долю полиненасыщенных жиров (жирная рыба, печень трески, кедровые орехи, кунжут и прочее).

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