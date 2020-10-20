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Врач дала рекомендации по лекарствам, которые должны быть в каждой аптечке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач дала рекомендации по лекарствам, которые должны быть в каждой аптечке

Оксана Васильева

Здоровье

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарства должны быть в аптечке у каждого россиянина на случай появления каких-либо симптомов недомогания, сообщает News.ru.

Как рассказала врач, при любых симптомах недомогания лучше, конечно, сразу обратиться за консультацией к специалисту, но это не исключает того факта, что в аптечке у каждого россиянина должно быть пять препаратов, которые помогут в экстренном случае облегчить самочувствие.

Медик рекомендует держать в аптечке парацетамол, антибиотики группы макролидов, ацикловир (антивирусный препарат), аспирин и лекарства для поддержания здоровья кишечника — это лактобактерии, бифидобактерии.

Она отметила, что сейчас очень важно правильно питаться, не забывать про богатые витаминами продукты, а также нужно чаще проветривать помещения и соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом может привести к ослаблению иммунитета, передает ФАН.

— Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет, — пояснили в ведомстве.

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