Роскачество рассказало, как мошенники наживаются на второй волне COVID-19

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За восемь месяцев 2020 года в России вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенного с использованием электронных платежных средств. В период пандемии злоумышленники продолжают наживаться на простых людях. Эксперты Роскачества перечислили несколько популярных схем подобного мошенничества.

Одним из таких способов является предложение приобрести фальшивую справку об отсутствии коронавируса. Еще одна опасность связана с платформой для видеозвонков Zoom. Пользователям якобы с официального домена Zoom приходят предложения о получении денежной компенсации за неудобства, связанные с пандемией. С начала 2020 года в Сети появилось больше 15 тысяч доменов, содержащих название платформы для видеозвонков. На них злоумышленники размещают фишинговые страницы, чтобы похитить персональные данные пользователей.

Специалисты Роскачества рассказали, что весной гражданам рассылали письма и СМС о том, что каждому полагается государственная материальная поддержка в связи с коронавирусом. Нужно якобы просто получить деньги. Для этого необходимо ввести свои персональные данные и данные карты для зачисления компенсации. Этого не нужно делать ни в коем случае. Также одной из мошеннических схем являются звонки из якобы медицинских учреждений по поводу теста на коронавирус с требованием заполнить какие-то документы онлайн.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Роскачество просит пользователей не переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС, а также внимательно проверять адреса сайтов, на которых граждане собираются вводить свои данные.

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