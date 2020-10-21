Истребитель Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае, летчики не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Инцидент произошел во время учебного полета. Находящиеся на борту судна люди успели катапультироваться.

— Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования, — цитирует ВВО ТАСС.

Истребитель не нанес разрушений земле, так как задача выполнялась без боекомплекта.

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