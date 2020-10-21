«Какие вы милахи»: Тодоренко опубликовала детскую фотографию с братом

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Звезда телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко поздравила двоюродного брата с днем рождения, опубликовав в своем Instagram-аккаунте детскую фотографию.

— Братик, с днем рождения, родной, — написала Регина.

Подписчики звезды оценили детский снимок Тодоренко, отметив, что ее сын Майкл очень похож на двоюродного брата.

«Сын на брата похож»; «Так вот на кого похож Майкл»; «Мне тоже показалось, что ваш сын похож на вашего брата»; «Какие вы милахи», — написали подписчики под фото звезды.

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