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«Какие вы милахи»: Тодоренко опубликовала детскую фотографию с братом
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Какие вы милахи»: Тодоренко опубликовала детскую фотографию с братом

Захар Чайченко

Звезды

Звезда телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко поздравила двоюродного брата с днем рождения, опубликовав в своем Instagram-аккаунте детскую фотографию.

— Братик, с днем рождения, родной, — написала Регина.

Подписчики звезды оценили детский снимок Тодоренко, отметив, что ее сын Майкл очень похож на двоюродного брата.

«Сын на брата похож»; «Так вот на кого похож Майкл»; «Мне тоже показалось, что ваш сын похож на вашего брата»; «Какие вы милахи», — написали подписчики под фото звезды.

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Регина Тодоренкодетский снимоксын
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