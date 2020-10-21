Кремль заявил, что Россия намерена самостоятельно обеспечить Крым водой

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия намерена обеспечить водой полуостров Крым без участия Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 октября.

— Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана, — цитирует Пескова РИА Новости.

Говоря про кран, представитель Кремля говорил о водоснабжении со стороны Украины. На вопрос о переговорах с Киевом по обеспечению водой из Днепра Песков ответил, что их исключает украинская сторона.

Напомним, поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался с 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

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