Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кремль заявил, что Россия намерена самостоятельно обеспечить Крым водой
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кремль заявил, что Россия намерена самостоятельно обеспечить Крым водой

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Россия намерена обеспечить водой полуостров Крым без участия Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 октября.

— Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана, — цитирует Пескова РИА Новости.

Говоря про кран, представитель Кремля говорил о водоснабжении со стороны Украины. На вопрос о переговорах с Киевом по обеспечению водой из Днепра Песков ответил, что их исключает украинская сторона.

Напомним, поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался с 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

Читайте также: Крым получит около 50 миллиардов рублей для решения проблемы с нехваткой воды

КрымУкраинаКремль
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Все мнения
О проекте