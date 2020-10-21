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Актер Гоша Куценко заболел COVID-19
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Актер Гоша Куценко заболел COVID-19

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Гоша Куценко заболел коронавирусом. Об этом артист сообщил в среду, 21 октября.

Куценко назвал COVID-19 «коварнейшим персонажем».

— Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги, — написал артист в своем Instagram-аккаунте.

Из-за болезни Куценко пришлось перенести спектакль Love Letters, в котором играет актер, с конца октября на начало декабря. Поклонники артиста пожелали ему в комментариях скорейшего выздоровления.

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актерГоша Куценкокоронавирус
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