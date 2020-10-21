Актер Гоша Куценко заболел COVID-19
Актер Гоша Куценко заболел коронавирусом. Об этом артист сообщил в среду, 21 октября.
Куценко назвал COVID-19 «коварнейшим персонажем».
— Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги, — написал артист в своем Instagram-аккаунте.
Из-за болезни Куценко пришлось перенести спектакль Love Letters, в котором играет актер, с конца октября на начало декабря. Поклонники артиста пожелали ему в комментариях скорейшего выздоровления.
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