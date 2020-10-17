«Слабость невыносимая»: Асмус рассказала о состоянии после заражения COVID-19

Фото: instagram.com/asmuskristina

Зараженная коронавирусом актриса Кристина Асмус проводит время дома. О своем самочувствии она сообщила на личной странице в Instagram.

— Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала. Температура все еще есть. Не 39, слава богу, но уже устала... Кашель, слабость невыносимая, — пожаловалась звезда.

Она добавила, что ее часто мучают головные боли, способность ощущать вкусы и запахи не вернулась. Кроме того, по словам артистки, у нее вообще нет аппетита, несмотря на ее любовь к еде.

Фанаты принялись делиться историями болезни и заверять Асмус, что симптомы со временем проходят. Они поддержали знаменитость и призвали ее побольше отдыхать.

«У меня все аналогичные симптомы были. Прошло через пару недель»; «Отнялось обоняние, через две недели вернулось! Все хорошо будет»; «Переболела «короной», но скоро и следа не осталось. Берегите себя», — написали поклонники звезды.

Ранее стало известно, что Асмус заболела коронавирусной инфекцией. Она пожаловалась на высокую температуру, кашель и головную боль.

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