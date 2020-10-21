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Пожар из-за разгерметизации дезодоранта произошел в доме на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Пожар из-за разгерметизации дезодоранта произошел в доме на севере Москвы

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 21БКарта всех событий

В квартире пятиэтажного дома в Бутырском районе Москвы произошло возгорание в результате разгерметизации баллончика с дезодорантом. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в среду, 21 октября.

Инцидент произошел по адресу улица Добролюбова, дом № 21б.

—В 13:30 поступило сообщение о пожаре. Прибывшая на место пожарно-спасательная команда выяснила, что в результате разгерметизации баллончика с дезодорантом у одного из жильцов загорелась тряпка. Площадь пожара составила два квадратных метра, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возгорание потушили до приезда МЧС, никто не пострадал.

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