Пожар из-за разгерметизации дезодоранта произошел в доме на севере Москвы

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Россия, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 21Б Карта всех событий

В квартире пятиэтажного дома в Бутырском районе Москвы произошло возгорание в результате разгерметизации баллончика с дезодорантом. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в среду, 21 октября.

Инцидент произошел по адресу улица Добролюбова, дом № 21б.

—В 13:30 поступило сообщение о пожаре. Прибывшая на место пожарно-спасательная команда выяснила, что в результате разгерметизации баллончика с дезодорантом у одного из жильцов загорелась тряпка. Площадь пожара составила два квадратных метра, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возгорание потушили до приезда МЧС, никто не пострадал.

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