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Мужчина с автоматом и гранатой захватил банк в грузинском Зугдиди
Главное
СМИ сообщили об освобождении нескольких заложников из банка в Грузии
Фото: vk.com/gamarjoba.georgia

СМИ сообщили об освобождении нескольких заложников из банка в Грузии

Евгения Звощик

Происшествия

Пожилым людям разрешили покинуть филиал банка в грузинском городе Зугдиди, где ранее произошел захват заложников. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2» в среду, 21 октября.

В филиале банка Грузии находятся два захватчика. По информации СМИ, злоумышленники несколько раз стреляли. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Ранее сообщалось, что в «Банке Грузии» города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По предварительной информации, у злоумышленника помимо огнестрельного оружия также есть граната.

Читайте также: Полиция в Берлине задержала захватившего отделение банка мужчину

Грузиябанкзаложники
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