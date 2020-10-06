Полиция в Берлине задержала захватившего отделение банка мужчину

Фото: flickr.com / Sebastian Rittau

Полиция задержала мужчину, который захватил отделение банка в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября, в одном из торговых центров Берлина. В отделении банка преступник удерживал троих заложников. Полиция пока не может подтвердить, был ли злоумышленник вооружен. Мотивы преступника неизвестны.

На месте происшествия работают около 200 сотрудников правоохранительных органов.

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