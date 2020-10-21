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Министр культуры РФ поздравила Михалкова с юбилеем
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва» 

Министр культуры РФ поздравила Михалкова с юбилеем

Вероника Кузьминова

Культура

Режиссера Никиту Михалкова всегда отличали неравнодушие и искренняя любовь к стране. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в среду, 21 октября.

Она поздравила Михалкова с 75-летием и пожелала кинорежиссеру крепкого здоровья и новых творческих замыслов.

— Его личный вклад как актера, режиссера, сценариста и продюсера в отечественную культуру — безмерный. Многочисленные государственные награды и звания, призы на фестивалях и признание заслуг мировым профессиональным сообществом кинематографистов — высокая оценка многогранной деятельности Никиты Сергеевича. Но, уверена, самой большой наградой является народная любовь и неослабевающий зрительский интерес к его фильмам, — цитирует Любимову РИА Новости.

Министр культуры заметила, что у Михалкова есть глубокая сопричастность и знание отрасли. Также, по ее словам, кинорежиссер уделяет внимание проблемам людей из сферы искусства.

СПРАВКА «ВМ»

21 октября 2020 года Никита Михалков отмечает 75-летие. Впервые он вошел в кадр еще в 1959 году, будучи 14-летним мальчиком. Его запомнили не только как успешного актера, но в первую очередь как талантливого режиссера, снявшего множество разноплановых картин.

На счету Михалкова не менее впечатляющее число наград за достойную работу в кинематографе: полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии России и премии Ленинского комсомола, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, номинант на премию «Оскар» и многое другое. Имеет звание народного артиста РСФСР.

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Никита МихалковкинорежиссерОльга Любимова
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