Более 1,2 тысячи попавших в ДТП машин эвакуировали с начала года в Москве

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

С января по сентябрь 2020 года эвакуаторы «Московского паркинга» бесплатно переместили 1212 автомобилей, которые серьезно пострадали в авариях. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что среди пострадавших автомобилей насчитывается 934 легковых и 278 грузовых.

По данным «Московского паркинга», большинство ДТП происходит на загруженных дорогах. Чаще всего эвакуаторы выезжали на МКАД, Варшавское шоссе, Волгоградский проспект, Калужское и Киевское шоссе.

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