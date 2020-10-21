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Автобус сбил женщину на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Автобус сбил женщину на западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица, 1 Карта всех событий

Автобус сбил женщину на западе столицы в среду, 21 октября. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел по адресу улица Беловежская, дом 1.

— Водитель автобуса совершил наезд на девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП гражданка с травмами была госпитализирована, — проинформировали в МВД.

В настоящее время проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают медики и полиция.

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