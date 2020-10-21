Автобус сбил женщину на западе Москвы
Автобус сбил женщину на западе столицы в среду, 21 октября. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Инцидент произошел по адресу улица Беловежская, дом 1.
— Водитель автобуса совершил наезд на девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП гражданка с травмами была госпитализирована, — проинформировали в МВД.
В настоящее время проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают медики и полиция.
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