СК завершил расследование дела по факту нападения на девушку в Москве

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Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Следственный комитет Российской Федерации по Москве завершил расследование уголовного дела в отношении Муслима Кудайбердиева, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности студентки и грабеже. Об этом в среду, 21 октября, сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в 2012 году на улице Профсоюзной. Обвиняемый и его соучастник напали на девушку, в отношении которой применили физическую силу и совершили насильственные действия сексуального характера. Они похитили деньги, мобильный телефон и ювелирные украшения, а затем скрылись с места преступления.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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