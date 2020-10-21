Сериал «Метод-2» выйдет на российские экраны 8 ноября

Кадр из сериала «Метод-2» / 2020, Первый канал

Второй сезон сериала «Метод» выйдет на телеэкраны 8 ноября. Об этом сообщила дирекция общественных связей Первого канала.

Трейлер второго сезона уже появился в Сети. В нем показаны подробности новых серий «Метода». Во втором сезоне у главной героини Есени, которую играет Паулина Андреева, появляется муж и дочь. Принять своего ребенка ей непросто. Но однажды за девочкой начинает охотиться маньяк.

— Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? 2-й сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться, — цитирует дирекция Первого канала актера Константина Хабенского.

Кадр из сериала «Метод-2» / 2020, Первый канал

Развитие истории произойдет в двух сериях сезона. Помимо главных героев, которых играют Александр Петров, Паулина Андреева и Константин Хабенский, в сериале задействованы Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов и не только. Режиссер картины — Александр Войтинский.

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