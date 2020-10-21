Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сериал «Метод-2» выйдет на российские экраны 8 ноября
Кадр из сериала «Метод-2» / 2020, Первый канал

Сериал «Метод-2» выйдет на российские экраны 8 ноября

Вероника Кузьминова

Общество

Второй сезон сериала «Метод» выйдет на телеэкраны 8 ноября. Об этом сообщила дирекция общественных связей Первого канала.

Трейлер второго сезона уже появился в Сети. В нем показаны подробности новых серий «Метода». Во втором сезоне у главной героини Есени, которую играет Паулина Андреева, появляется муж и дочь. Принять своего ребенка ей непросто. Но однажды за девочкой начинает охотиться маньяк.

— Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? 2-й сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться, — цитирует дирекция Первого канала актера Константина Хабенского.

Сериал «Метод-2» выйдет на российские экраны 8 ноября Кадр из сериала «Метод-2» / 2020, Первый канал

Развитие истории произойдет в двух сериях сезона. Помимо главных героев, которых играют Александр Петров, Паулина Андреева и Константин Хабенский, в сериале задействованы Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов и не только. Режиссер картины — Александр Войтинский.

Читайте также: «Надоело конкретно»: возлюбленная Александра Петрова высказалась о травле в Сети

Константин Хабенскийсериал «Метод»Паулина Андреева
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Все мнения
О проекте