Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Росгвардейцы задержали выстрелившего из ракетницы в охранника столичного бара
Фото: rosgvard.ru

Росгвардейцы задержали выстрелившего из ракетницы в охранника столичного бара

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который выстрелил из сигнальной ракетницы в охранника бара. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в развлекательном заведении на западе столицы — в районе Кунцево. Свидетели обратились к росгвардейцам и рассказали, что один из посетителей находится в нетрезвом виде. Он устроил драку с охранником бара. В ходе потасовки 35-летний мужчина выстрелил в него из сигнальной ракетницы.

Росгвардейцы задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также: Сотрудниками Росгвардии задержан вор-рецидивист при попытке ограбления

задержаниеРосгвардияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

Все мнения
О проекте