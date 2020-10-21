Росгвардейцы задержали выстрелившего из ракетницы в охранника столичного бара

Фото: rosgvard.ru

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который выстрелил из сигнальной ракетницы в охранника бара. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в развлекательном заведении на западе столицы — в районе Кунцево. Свидетели обратились к росгвардейцам и рассказали, что один из посетителей находится в нетрезвом виде. Он устроил драку с охранником бара. В ходе потасовки 35-летний мужчина выстрелил в него из сигнальной ракетницы.

Росгвардейцы задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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