Представитель Киркорова прояснила ситуацию с Пугачевой

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Официальный представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала сообщения о том, что поп-король не общается со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой.

В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» она призналась, что не следит за тем, что пишут о певце в прессе. Успенская, по ее словам, не читала статей про охлаждение дружеских отношений Примадонны и короля российской поп-культуры.

— Мы не обращаем внимания на то, что замечают поклонники Филиппа Бедросовича, какие там они делают выводы и что потом раздувают журналисты, — сказала она.

В шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ в разговоре с журналистами Киркоров признался, что больше не общается с экс-супругой. «Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной», — сказал он.

Ранее певица отписалась от Киркорова в социальных сетях и жестко отозвалась о его новом творчестве: «Кому-то нравится такое. Я вообще не поклонник такого жанра... Ничего я ему не ставлю! Рога наставила один раз и достаточно».

На вечеринку, посвященную своим детям-первоклассникам, Галкин и Пугачева пригласили к себе в резиденцию множество известных людей. Киркорова, обычно желанного гостя, на этот раз в звездной тусовке не было. До этого Алла Борисовна пропустила день рождения сына Киркорова, Мартина.

Напомним, Пугачева официально рассталась с Киркоровым 15 лет назад. Он был четвертым по счету мужем артистки. Разница в возрасте между супругами составляла 18 лет. Вместе звезды прожили 11 лет.

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