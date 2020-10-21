Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мачеха и отец предстанут перед судом по делу о смерти подростка в Москве
Фото: АГН «Москва»

Мачеха и отец предстанут перед судом по делу о смерти подростка в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет (СК) Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении мачехи и отца, которые обвиняются в доведении подростка до самоубийства. Об этом в среду, 21 октября, сообщили на сайте СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 12 октября 2019 года. Подросток пошел на такой шаг из-за длительного жесткого обращения и систематического унижения человеческого достоинства его мачехой и отцом.

Уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства. Следователи собрали необходимые доказательства вины двух фигурантов. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: СК завершил расследование дела о нападении на девушку в Москве в 2012 году

уголовное делоГСУ СК РФМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Все мнения
О проекте