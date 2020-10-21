Мачеха и отец предстанут перед судом по делу о смерти подростка в Москве

Фото: АГН «Москва»

Следственный комитет (СК) Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении мачехи и отца, которые обвиняются в доведении подростка до самоубийства. Об этом в среду, 21 октября, сообщили на сайте СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 12 октября 2019 года. Подросток пошел на такой шаг из-за длительного жесткого обращения и систематического унижения человеческого достоинства его мачехой и отцом.

Уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства. Следователи собрали необходимые доказательства вины двух фигурантов. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: СК завершил расследование дела о нападении на девушку в Москве в 2012 году