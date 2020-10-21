Зять Димы Билана напал на журналистов после вопроса о долге певцу

Фото: instagram.com/bilanofficial

Муж сестры Димы Билана Геннадий Зимин-Белан применил силу к съемочной группе, которая спросила у него о судебной тяжбе. Родственник певца насильно выставил журналистов из своего отеля.

Сотрудники СМИ приехали в гостиницу, чтобы получить у Зимина-Белана комментарий о 19 миллионах рублей. Певец Билан намерен отсудить эту сумму, которую зять якобы задолжал во время ведения совместного бизнеса.

При виде журналистов родственник знаменитости начал выхватывать микрофон, а потом силой стаскивал людей по лестнице, передает Пятый канал.

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