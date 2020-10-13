Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Прича жесть»: Билана раскритиковали за новый образ
Фото: instagram.com/bilanofficial

«Прича жесть»: Билана раскритиковали за новый образ

Юлия Ямпольская

Звезды

Певец Дима Билан показал поклонникам новую прическу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео исполнитель рассказал фанатам, что будет в следующих выпусках шоу «Пацанки». Артист также появился перед фолловерами в непривычном образе — он покрасил волосы в ярко-красный цвет.

Фолловеры не оценили прическу Билана и оставили негативные комментарии.

«Почему такие резкие перемены во внешности, зачем вы делаете себя внешне хуже чем вы есть? Все эти модные стили вообще не ваше», «Дима, верни себе нормальный цвет волос...я понимаю мода и все такое», «Что за цвет волос, ужас», «Дима прича жесть канеш», — написали фанаты.

Ранее Валерия предстала перед поклонниками в неожиданном образе. В ролике, опубликованном Иосифом Пригожиным, певица пыталась изобразить дикого зверя, демонстрируя зубы и ногти на камеру.

Читайте также: «Шикарное перевоплощение»: Галкин предстал перед поклонниками в женском образе

Биланкритикаобраз
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте