«Прича жесть»: Билана раскритиковали за новый образ

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан показал поклонникам новую прическу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео исполнитель рассказал фанатам, что будет в следующих выпусках шоу «Пацанки». Артист также появился перед фолловерами в непривычном образе — он покрасил волосы в ярко-красный цвет.

Фолловеры не оценили прическу Билана и оставили негативные комментарии.

«Почему такие резкие перемены во внешности, зачем вы делаете себя внешне хуже чем вы есть? Все эти модные стили вообще не ваше», «Дима, верни себе нормальный цвет волос...я понимаю мода и все такое», «Что за цвет волос, ужас», «Дима прича жесть канеш», — написали фанаты.

Ранее Валерия предстала перед поклонниками в неожиданном образе. В ролике, опубликованном Иосифом Пригожиным, певица пыталась изобразить дикого зверя, демонстрируя зубы и ногти на камеру.

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