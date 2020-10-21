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Стрельба произошла в ходе дорожного конфликта в Подмосковье
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Стрельба произошла в ходе дорожного конфликта в Подмосковье

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия

Дорожный конфликт произошел в Подмосковье. Об этом в среду, 21 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Инцидент произошел около 18:00 у одного из домов в поселке Немчиновка Одинцовского района Подмосковья. Полиция проверяет информацию о том, было ли использовано оружие.

По данным ТАСС, в ходе конфликта произошла стрельба. Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает подозреваемого.

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