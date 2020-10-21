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Хуснуллин посетит Крым с проверкой работ по обеспечению полуострова водой
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Хуснуллин посетит Крым с проверкой работ по обеспечению полуострова водой

Евгения Звощик

Общество

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что планирует в конце следующей недели посетить Крымский полуостров с проверкой работ по надежному обеспечению полуострова водой.

По его словам, в регионе только развернулись работы, поэтому он хочет дать возможность «еще дней 10 поработать, развернуться».

— Я хочу поехать посмотреть, когда будет реальная работа, чтобы, если нужно, подкорректировать графики и принять практические решения для ускорения всех процессов, — пояснил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с Хуснуллиным. В ходе встречи вице-премьер сообщил главе государства о желании лично посетить Крым для того, чтобы проконтролировать ход работ в рамках плана правительства по надежному обеспечению полуострова водой.

Напомним, ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

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КрымМарат Хуснуллинсистема водоснабжения
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